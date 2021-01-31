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تجديد حبس المتهم بحرق محال في التوفيقية 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بحرق محال في التوفيقية 15 يوما تجديد حبس المتهم بحرق محال في التوفيقية 15 يوما

مصراوي Masrawy

12:03 م الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بوضع النار عمدًا بمحال تجارية بالتوفيقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقرَّ المتهم في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما.

وقال إنه استخدم في الحريق وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية "توك توك" نظير مبلغٍ ماليٍّ بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وتلقت "النيابة العامة"، إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية.

انتقلت "النيابة العامة" لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى "مركز مول البنك التجاري" وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحالِّ التجارية الأخرى.

وانتدبت "النيابة العامة"، المعملَ الجنائيَّ للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

وسألت "النيابة العامة" تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا في الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى "المركز التجاري" وباقي المحال والأكشاك، بينما

أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما "بمركز مول البنك التجاري" لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم.

وكانت "النيابة العامة"، تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

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