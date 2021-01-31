رغم دعم 4 محافظات.. لماذا تجدد حريق مخزن أحذية في برج مجاور للدائري؟

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

رغم محاولات رجال الحماية المدنية بالجيزة المضنية للسيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن أحذية بجوار الطريق الدائري إلا أن مواد سريعة الاشتعال حالت دون إتمام المهمة حتى الآن.

في الصباح تصاعدت أدخنة كثيفة من البرج الذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق. وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صعوبة السيطرة على الحريق رغم استعانة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء و3 حزانات مياه استراتيجية ودعم من 4 محافظات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع المطبعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين أن المخزن عبارة عن (بدروم + طابقين) على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.