التنمية المحلية تستضيف أول اجتماع لمناقشة استضافة المنتدى الحضري العالمي 2024

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

استضافت وزارة التنمية المحلية، الاجتماع التحضيري الأول لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر لعام 2024 (WUF2024) وذلك بمشاركة عدد من مسئولي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ورانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات الحضرية بالبرنامج.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذه الاستضافة فرصة لتقدم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في إدارة التكدس العمراني داخل المدن ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة العمرانية التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف شعراوي، أن هذا الملف يجري إعداده لتقديمه خلال شهر مايو القادم ليكون نموذجاً لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم وما تقدمه مصر لمحيطها الإقليمي العربي والأفريقي في مجال تحقيق التنمية الحضرية الشاملة.

وقال وزير التنمية المحلية، في كلمة ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والخارجية والجهات المعنية الأخرى لتقديم ملف يليق باسم الدولة المصرية وإنجازاتها على صعيد التنمية الحضرية والتخطيط العمراني بدعم ومساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشدد شعراوي، على انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

وأكد الوزير على حرص مصر على إعداد وتقديم ملف يتميز بالدقة والاحترافية للفوز بهذا الحدث الهام خاصة مع الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية وكان آخرها استضافة بطولة كأس العالم لليد.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه كان قد التقى مع ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي واستضافته مدينة أبوظبي بالإمارات العام الماضي، لافتاً إلى أنه بحث معها إمكانية التقدم بطلب للحصول على تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام 2024 في مصر حيث أكدت ترحيبها بالطلب.

وأضاف شعراوي، أنه قام ببحث هذا الموضوع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حيث تم إرسال خطاب مشترك إلى المنظمة الدولية لطلب الحصول على الاستضافة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ولقد تم ذلك بدعم وتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في نيروبي.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه خلال مشاركته في المنتدى الحضري العالمي بالإمارات وشارك فيه نحو 14 ألف مشارك في أبوظبي، كان واحداً من أنجح المؤتمرات وكان الحضور المصري ممثلاً في وزارة الإسكان والتنمية المحلية وعدد من المحافظين، وبدعم من السفارة المصرية في أبوظبي حضوراً ملحوظاً ومرموقاً أِشادت به العديد من الأوساط.

وتابع: "شاركنا في جلسات متنوعة أسهمت في احاطة المجتمع الدولي والمؤتمر بالجهد المبذول في هذا النشاط المتعدد للتنمية الحضرية، وهو ما كان محل تقدير المسئولين بالمنتدى وبدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف شعراوي، أنه التقى أيضاً مع وزير التنمية الإماراتي فلاح محمد الأحبابي، والذي عبر عن دعمه الكامل لفكرة استضافة مصر لدورة الثانية عشر لعام 2024 وقدم ملفاً متكاملاً عن استضافة أبوظبي للدورة العاشرة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة بعض الشروط والقواعد الإجرائية والمبادئ الخاصة بإعداد ملف استضافة مصر والتي وردت إلى الوزارة من الجهة المنظمة لكي تسهم في إعداد ملف استضافة مصر 2024 بشكل متكامل يجيب على كافة العناصر التي تم طرحها، في إطار امتلاك مصر للعديد من المميزات التي تؤهلها للحصول على الاستضافة وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفاعليات الدولية.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض بعض أسماء المدن المرشحة لاستضافة المنتدى العالمي والتي سيتم تحديدها خلال الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام على عقد اجتماعات متوالية للانتهاء من إعداد الملف المصري.