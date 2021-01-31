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"جلوي بن عبدالعزيز" يدشّن مشاريع تطويرية صحية بنجران

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"جلوي بن عبدالعزيز" يدشّن مشاريع تطويرية صحية بنجران "جلوي بن عبدالعزيز" يدشّن مشاريع تطويرية صحية بنجران
ضمن الجهود للقفز بالخدمات الطبية إلى مستوى متطور يلبي احتياجات المنطقة

يدشّن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ اليوم الأحد، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بنجران، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

يُشار إلى أن حزمة المشروعات الصحية التطويرية التي سيدشّنها أمير منطقة نجران، ووزير الصحة، تعد من ضمن الخدمات والمشروعات التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور يلبي احتياجات المنطقة، ويحقق طموح المستفيدين؛ ليواكب رؤية 2030م في جعل القطاع الصحي بالسعودية في مصاف الدول العالمية طبيّاً.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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