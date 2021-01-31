أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ الطائف" يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

Print
تهدف لتحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة

فعّل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشّنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الفِرَق الضالة، وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

من جهة أخرى، أكّد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ضرورة تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

صندوق النقد: السعودية تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021

صندوق النقد: السعودية تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

رئيس ديوان المحاسبة يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير "الخطوط السعودية"

متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

شبكة عيون الإخبارية