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جبالي يهنئ الأمين العام الجديد لمجلس النواب

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جبالي يهنئ الأمين العام الجديد لمجلس النواب جبالي يهنئ الأمين العام الجديد لمجلس النواب

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمستشار أحمد مناع، بعد توليه منصب أمينا عاما لمجلس النواب.

يأتي ذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني، بعد اعتذار المستشار محمود فوزي، عن الاستمرار في منصبه.

وصدق المجلس في بداية الجلسة على مضابط الجلسات السابقة.

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيري النقل لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج ، علي مستوي منظومة النقل.​

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مصراوي Masrawy

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