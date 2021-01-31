★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح شركة "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيشيلد/استرازينيكا" إنتاج شركة "serum institute الهندية"، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة استرازينيكا البريطانية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

بدوره صرح الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن الموافقة على ترخيص اللقاح يأتي في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات التى يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

وتصل إلى مصر، اليوم الأحد، الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته الهيئة المصرية للشراء الموحد في بيان لها، أمس السبت.

وجاء هذا بعد أيام من إعلان وزيرة الصحة هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن مصر ستتلقى 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير، بعد توقيع اتفاقية لتوريد 20 مليون جرعة تكفي 10 ملايين مواطن.

كانت مصر بدأت رسمياً، يوم الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.