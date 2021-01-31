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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يشمل عددا من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 أشهر كي يتيح لصاحب العمل الذي يريد عاملاً لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، حيث لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له- بما لا يتعارض مع عقد العمل.

وبحسب بيان اليوم، قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن مجلس الوزراء بالمملكة أقر عددا من القرارات المهمة التي تخص العمالة الوافدة، ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال، ويمكن تجديدها بشكل ربع سنوي أي دفع 2400 ريال، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب العمل، ولاسيما الذين يواجهون تعثرا في السداد، وأيضاً لإتاحة فرصة ومرونة أكثر للمنشآت.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.