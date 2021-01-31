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جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق

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جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بشن حملة مكبرة لمواجهة وضبط أي تعديات أو اشغالات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بسنتر الحرمين وبدر الدين بالحي السادس عشر، ومول المعز بالحى الثانى عشر، وعدة مناطق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات المفاجئة لإزالة أي تعديات أو مخالفات بأحياء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

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