ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا بداية من اليوم ولمدة الـ72 ساعة المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل 25 درجة على القاهرة.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن الطقس أصبح دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وأكد الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتنعدم فرص سقوط الأمطار حتى الثلاثاء المقبل، لكن من المتوقع أن تعود بداية من يوم الأربعاء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25- 11، السواحل الشمالية 25- 11، جنوب سيناء 26- 12، شمال الصعيد 25-7، جنوب الصعيد 27- 9.

ونصح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عدم تغيير نوعية الملابس وتخفيفها، لأن درجات الحرارة سريعا ما تنخفض خلال ساعات الليل.​