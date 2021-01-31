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جبالي يفتتح الجلسة العامة.. والبرلمان يواصل الاستماع لبيانات الوزراء

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جبالي يفتتح الجلسة العامة.. والبرلمان يواصل الاستماع لبيانات الوزراء جبالي يفتتح الجلسة العامة.. والبرلمان يواصل الاستماع لبيانات الوزراء

مصراوي Masrawy

11:26 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة حيث يواصل البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي، تفعيل رقابته على ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذي حصلت على ثقة البرلمان في 2018.

ويستمع النواب خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أدائهما خلال الفترة من 2018- 2020.

وتأتي هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية للبرلمان في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، وذلك بعد أن رأت اللجنة العامة وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.

وأحال المجلس بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.

كما أحال المجلس 9 مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، واللجنة العامة في ثاني اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهي من ترشيح (14) عضوًا للجنة القيم في دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة.

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مصراوي Masrawy

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