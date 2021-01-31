محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل في بنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار، وذلك بطول الكورنيش، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الانشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري.

كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يجرى توزيعها على الأعمده الديكورية، مشددا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع.

كما وجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

شارك في الجولة، سمير حماد نائب المحافظ والمهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينه بنها، وإسلام رجب مدير إدارة التطوير الحضري، ومسئول الكهرباء بالمحافظة ومقاولو المشروع.