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إصابة 16 شخصًا في تصادم أتوبيس وميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

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إصابة 16 شخصًا في تصادم أتوبيس وميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 16 شخصًا في تصادم أتوبيس وميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أصيب 16 شخصا، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة ميكروباص أمام مجمع البترول على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات هيئة مرفق الإسعاف في الإسكندرية، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجهت على إثره 7 سيارات إلى مكان الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جمال حمادة المركزى وذلك بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، حيث تم إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعات اللازمة لجميع المصابين .

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، إن المصابين 14 رجلا وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة، مشيرا إلى أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات بسيطة بأماكن متفرفة وجرى تم تقديم العلاج لها فى المستشفى.

وأضاف البيان أن مصابا واحدا يعاني من كسر فى الضلوع وتجمع هوائي بالرقبة جرى تحويله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال العلاج.

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