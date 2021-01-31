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استراليا تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من نيوزيلندا

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استراليا تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من نيوزيلندا استراليا تلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين من نيوزيلندا

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 31 يناير 2021

كانبرا- أ ش أ:

أعلن وزير الصحة الاسترالي جريج هانت أن بلاده ستسمح مرة أخرى للزائرين القادمين من نيوزيلندا بالسفر إليها دون الحاجة لخضوعهم إلى حجر صحي بدءا من اليوم الأحد (الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي).

وقال وزير الصحة الاسترالي - في بيان صحفي أوردته "سي إن إن" الأمريكية - إنه بإصدار هذه التوصية، لفت كبير الأطباء بالإنابة مايكل كيد إلى أنه لم يتم تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المجتمع بنيوزيلندا منذ أن تم رصد الحالات الثلاث الأولية الناشئة من عدوى داخل فندق الحجر الصحي.

ووفقا للبيان، أشار كبير الأطباء بالإنابة أيضا إلى أن الرحلات الجوية القادمة من نيوزيلندا منخفضة المخاطر بدرجة كافية نظرا لاستجابة الصحة العامة القوية في نيوزيلندا لكوفيد-19.

وتابع البيان أنه "بدافع الحذر، سيتم إجراء فحص قبل وبعد الرحلة، كما يتعين على المسافرين إلى استراليا أن يكونوا قد مكثوا في نيوزيلندا لمدة 14 يوما قبل مغادرتهم".

كانت الاسترالية قررت في 25 يناير الجاري إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على الواصلين من نيوزلندا بعدما ثبت حمل سيدة لسلالة جديدة من المكتشفة لأول مرة في جنوب أفريقيا بعد مكوثها 14 يوما في فندق للحجر الصحي بنيوزيلندا.

وهذا الإجراء يطبق فقط على المسافرين القادمين من نيوزيلندا إلى استراليا ، إذ مازالت نيوزيلندا تطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين الأجانب.

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مصراوي Masrawy

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