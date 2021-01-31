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طائرة عسكرية باكستانية تتوجه إلى الصين لنقل أولى دفعات "لقاح كورونا"

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طائرة عسكرية باكستانية تتوجه إلى الصين لنقل أولى دفعات "لقاح كورونا" طائرة عسكرية باكستانية تتوجه إلى الصين لنقل أولى دفعات "لقاح كورونا"

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأحد 31 يناير 2021

إسلام آباد- (د ب ا):

غادرت طائرة عسكرية باكستانية، الأحد، إلى الصين لنقل أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل بدء حملة تطعيم الأسبوع المقبل.

وقال المسؤولون إن الطائرة سوف تنقل 500 ألف جرعة من اللقاح، مثلما تعهدت السلطات الصينية.

وسوف يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية أولا على اللقاح. وسجل ما لايقل عن 400 ألف من العاملين في قطاع الصحة أنفسهم للحصول على اللقاح.

وقد أعلنت وزارة الصحة الباكستانية في وقت متأخر من أمس السبت أن البلاد توصلت لاتفاق للحصول على 17 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

قال وزيرالتخطيط أسد عمر إن التحالف الدولي لمشاركة اللقاحات كوفاكس أكد أن شحنات لقاح استرازينيكا سوف تبدأ في الوصول في فبراير المقبل، وسوف تتلقى باكستان 6 مليون جرعة بحلول مارس المقبل.

وقد وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاحات سينوفارك واسترازينيكا واللقاح الروسي " سبوتنيك في ".

وكان استطلاع أجرته مؤسسة جالوب باكستان مؤخرا قد أظهر أن نحو نصف الباكستانيين ربما يرفضون تلقي اللقاح، حيث أنهم يعتبرون أن التهديد الذي يمثله الفيروس مبالغ فيه.

وسجلت باكستان حتى الآن 544 ألفا و813 حالة إصابة بالفيروس، و11 ألفا و657 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1599 حالة إصابة و 34 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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