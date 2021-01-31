أخبار عاجلة

"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين -
تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة -
الأمن العام: تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 54 قطعة سلاح ناري خلال يوم -
سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار -
السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم -
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد -
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول أمريكي سابق: سياسة أمريكا فشلت في سوريا.. ولا بد من مقاربة جديدة

Print
مسؤول أمريكي سابق: سياسة أمريكا فشلت في سوريا.. ولا بد من مقاربة جديدة مسؤول أمريكي سابق: سياسة أمريكا فشلت في سوريا.. ولا بد من مقاربة جديدة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأحد 31 يناير 2021

القاهرة- (د ب ا):

قال المسؤول الأمريكي والأممي السابق جيفري فيلتمان، إن السياسة الأمريكية لسوريا في كل من إدارتي الرئيسين السابقين دونالد وباراك أوباما، قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن، باستثناء هزيمة داعش.

ودعا في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته الأحد، إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد "خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي"، مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها تخفيف العقوبات على دمشق.

إلا أن فيلتمان، الذي فاوض السورية قبل سنوات حول ملفات كثيرة، شكك في "استجابة الأسد لإنجاح هذه المقاربة".

وقال المسؤول السابق إن "تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي".

وأضاف :"من غير الواقعي أن تقوم السياسة على (تغيير النظام) في المدى القصير. السياسة الأمريكية يجب أن تقوم على محاولة تشجيع التعامل مع القضايا الكبرى من سياسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل. التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لنظام دمشق التعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة السورية. إيران وحزب الله وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام. هل سيأتون لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك".

وكان فيلتمان، الذي يعمل حالياً في مركز "بروكنجز"، شغل منصبي الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

وأكد ردا على سؤال عن وجود شائعات بأنه سيكون المبعوث الأمريكي الجديد للملف السوري: "أقول بصراحة، لم يتصل بي أحد (من الإدارة) حول ذلك. أظن أن تعيين مبعوث لسوريا، ليس في أولوية إدارة بايدن"، لكنه جزء من ملفات أخرى ذات أولوية مثل وإيران ودعم الحلفاء في المنطقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري

الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري

شبكة عيون الإخبارية