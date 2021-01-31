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"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة
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الخميس 04 فبراير 2021 12:26 مساءً
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
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الخميس 04 فبراير 2021 12:26 مساءً
"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
الأمن العام: تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 54 قطعة سلاح ناري خلال يوم
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
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فين عواصف السنادى؟.. هيئة الأرصاد تكشف حقيقة عاصفة الشتاء الحالى وموعد انتهاء الصقيع
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فيديو اليوم السابع
الأحد 31 يناير 2021 11:39 صباحاً
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