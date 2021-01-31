خلال جلسة لحل الخلافات.. إصابة شخصين في مشاجرة بقليوب

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب شخصين، اليوم الأحد، في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات العائلية، حيث تعدى كلاهما على الأخر خلال جلسة لإنهاء الخلافات الزوجية لشقيقة إحداهما مع زوجها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية بلقس مركز قليوب.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية لفحص البلاغ، وتبين أنها حدثت بين "إسلام.ج.ع" 26 عاما، مصاب بجرح نافذ بالصدر، و"خلف.ا.م" 33 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، "زوج شقيقه الأول"، أثناء تواجدهم بمنزل الثاني، لإنهاء خلاف عائلي بينهما، حدثت مشادة تطورت لمشاجره تعدى كلا منهما على الأخر بالضرب، وتعدى الثاني على الأول بمطواة، والذي أخذها منه وتعدى عليه هو الأخر محدثين ما بهما من إصابات.

جرى ضبط الطرفين، وتحويلهما لمستشفى قليوب لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات.