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صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى منفلوط النموذجي

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى منفلوط النموذجي صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى منفلوط النموذجي

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأحد 31 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف على معدلات التنفيذ وبدء خطوات استكمال الأعمال التي يجري إنشاؤها بنسبة تنفيذ بلغت 60%.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال الجارى تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد والذي جرى استكمال أعمال الإنشاء بالمبنى، واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ وبدء خطة استكمال الأعمال به بعد توفر الاعتمادات المالية من وزارة الصحة؛ مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات وتزويدها بالأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة قرى المركز والمراكز المجاورة.

جدير بالذكر إنه جرى اعتماد مبلغ 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة بدعم من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

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