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اليوم.. انطلاق قوافل المسارح المتنقلة في قرى البحيرة - صور

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اليوم.. انطلاق قوافل المسارح المتنقلة في قرى البحيرة - صور اليوم.. انطلاق قوافل المسارح المتنقلة في قرى البحيرة - صور

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأحد 31 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد قرى مركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، انطلاق قوافل المسارح المتنقلة، التابعة لوزارة الثقافة.

من المقرر ان تستقر المسارح في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل إلى قرية أخرى ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجا.

و المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وجرى إعداد برنامج لتشغيلها يضم ألوان من الإبداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة، وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة، وأشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية.

وتتضمن الفاعليات مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز في مختلف المجالات بعنوان أعلام من بلدنا، وامغسيات شعرية بمشاركة الاغدباء والمبدعين، بالإضافة الي تقديم افلام تسجيلية وروائية قصيرة ومعارض للكتاب وورش لتعليم الحرف والرسم وتدوير المخلفات.

كما تتضمن عروض مسرحية وغنائية وعروض فنية وورش تفاعلية للأطفال وذوي القدرات الخاصة وعروض فرق الفنون الشعبية.

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