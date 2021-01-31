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إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي

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إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب شخصان صباح اليوم، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، على طريق إسكندرية الزراعي، بسبب السرعة الزائدة، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل في الاتجاه القادم من القاهرة، ومتجهة إلى الإسكندرية، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر تصادم إحدى السيارات بأخرى من الخلف.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت مديرية أمن القليوبية بالواقعة، وانتشر رجال المرور لمنع الزحام بالطريق.

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