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تعيين سامية مصيلحي أمينًا عامًا لجامعة بورسعيد

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تعيين سامية مصيلحي أمينًا عامًا لجامعة بورسعيد تعيين سامية مصيلحي أمينًا عامًا لجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:54 ص الأحد 31 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، عن صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين سامية أحمد فوزي مصيلحي، بمنصب أمين عام الجامعة.

وقدم الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، التهنئة لأمين عام الجامعة الجديد، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف وخطة الجامعة خاصة الملفات التي تتعلق بتطوير العمل الإداري والمالي، والمساهمة في تهيئة الأجواء المناسبة للنهوض بالجامعة ماليًا وإداريًا وعلميًا، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، ومزيد من تفعيل دور الجامعة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

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