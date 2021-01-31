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صور.. الفنان عمرو يسري يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى الأورام في الأقصر

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صور.. الفنان عمرو يسري يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى الأورام في الأقصر صور.. الفنان عمرو يسري يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى الأورام في الأقصر

مصراوي Masrawy

10:54 ص الأحد 31 يناير 2021

الأقصر – محمد محروس:

رسم الفنان عمرو يسري البسمة على وجوه الأطفال خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

وقدم الفنان عمرو يسرى عددًا من الأغاني والاسكتشات الكوميدية، دعما للأطفال المرضي الذين تفاعلوا معه ورددوا بعض أغانيه التي قدمها للأطفال من قبل.

وتفقد الفنان عمرو يسرى اقسام المستشفى المختلفة واستمع لشرح مفصل عن عمل الأقسام وكيفية استقبال المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان بشكل كامل من خلال منظومة عمل متكاملة ومن خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

وعبر الفنان عمرو يسرى عن سعادته الكبيرة بزيارة المستشفى وقضاء وقت رائع مع الأطفال، موجهًا الشكر لكل القائمين على المستشفى على ما يبذلونه من جهد ورعاية واهتمام ببالمرضى.

عمرو يسرى، ممثل مصري، من مواليد 18 مارس 1969، بدأ حياته الفنية عام 1991 بفيلم رجل في ورطة، بعدها شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها ،الجاسوسة حكمت فهمي عام 1994، هارب إلى السجن 1995، اغتيال 1996، التحويلة 1996، الحرب العائلية الثالثة 1998، دانتيلا 1998، صاحب صاحبه 2002، وحليم2006.

شارك عمرو أيضاً في عدة مسلسلات تليفزيونية، من أشهرها يوميات ونيس.

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