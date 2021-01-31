أخبار عاجلة

"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين -
تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة -
الأمن العام: تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 54 قطعة سلاح ناري خلال يوم -
سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار -
السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم -
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد -
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بداية من الغد.. إغلاق كوبري خزان أسوان لمدة 28 يومًا

Print
بداية من الغد.. إغلاق كوبري خزان أسوان لمدة 28 يومًا بداية من الغد.. إغلاق كوبري خزان أسوان لمدة 28 يومًا

مصراوي Masrawy

10:41 ص الأحد 31 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان، بيانا عن إغلاق الطريق على جسم خزان أسوان، لمدة 28 يومًا وذلك بسبب إجراء أعمال صيانة وتأهيل جسم الخزان.

وجاء في نص البيان "نظرًا لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذي يترتب عليه الغلق الجزئي والكلي لكوبري الخزان، أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021 على النحو التالى : الغلق الجزئي للكوبرى من الساعة 5.00 صباحاً وحتى الساعة 11.00 مساءا ، والغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 مساءا وحتى الساعة 5.00 صباحًا".

لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة للطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكباري البديلة ومنها كوبري أسوان الملجم والطريق الصحراوي، وطريق فيله والشلال والسد العالي شرق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية