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اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفال "الإكليريكية" بمرور ١٦٠ عاما على رحيل "البابا كيرلس أبو الإصلاح"

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اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفال "الإكليريكية" بمرور ١٦٠ عاما على رحيل "البابا كيرلس أبو الإصلاح" اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفال "الإكليريكية" بمرور ١٦٠ عاما على رحيل "البابا كيرلس أبو الإصلاح"

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11:09 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب - مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، الاحتفال الذى تنظمه الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، بمناسبة مرور 160 عامًا على وفاة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ"أبو الإصلاح"، وهو البطريرك 110 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك مرور 60 عاما على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

ومن المقرر أن تشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستى القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد المقبل بالقداس الإلهى، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثانى.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة، سطورا في حياة البابا كيرلس الرابع "أبو الإصلاح" البطريرك الـ 110 كالتالي:

- ولد عام 1816ميلادية في عزبة أبوزرقالي التابعة لقرية الصوامعة شرق، مركز إخميم مديرية جرجا (محافظة سوهاج حاليًا) وتسمى داود بن توماس بن بشوت بن داود.

- انضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية وترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام 1838.

- تولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط (عام 1840) بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسؤولية.

- سيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم 18أبريل عام 1853باسم الأنبا كيرلس وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك ال 109ثم تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم 17يونيو عام 1854.

- تميزت شخصيته بسمات القائد التنويري صاحب الرؤية، وأعماله تشهد بهذا في كل مراحل حياته وفي كافة المسؤوليات التي تولاها.

- تنيح يوم 31 يناير عام 1861 عن عمر بلغ 54 سنة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ست سنوات وسبعة أشهر وأربعة عشر يومًا.

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