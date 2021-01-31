"واعظات الأزهر" ينظمن ندوة افتراضية للسيدات حول سبل مواجهة ظاهرة السحر والشعوذة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

عقدت واعظات الأزهر الشريف، ندوة افتراضية شارك فيها عدد من السيدات، لمناقشة انتشار ظاهرة السحر والشعوذة، بعنوان: "السحر بين الحقيقة والخيال"، حاضرت فيها إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وناقشت الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بموضوع السحر والدجل والعرافين ودعاة التنجيم، واستعرض اللقاء أشكال وأنواع أعمال السحر والحكم الشرعي في حالة اللجوء للسحرة والدجالين والنصوص النبوية الواردة في ذلك.

وتناولت الندوة توضيح أسباب انتشار أعمال السحر خصوصًا في الآونة الأخيرة، وأن السبب الأول في هذا الانتشار ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى.

وقدمت الندوة روشتة علاجية ووقائية للحماية من السحر والأعمال والأذى، من خلال بيان الحلول العملية عند الوقوع في مثل هذه المشكلات، فضلًا عن توجيه دعوة للبحث في الحلول الواقعية وأن يحصن الناس أنفسهم وأهليهم بآيات الرقية الواردة في القرآن الكريم والأدعية الواردة في السنة النبوية.

وشهد ختام الندوة الاستماع إلى تجارب السيدات في التعامل مع ما يسمى بـ"أعمال السحر"، وتم توجيههن للحلول العملية التطبيقية للخروج من دائرة السحر والشعوذة.