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الداخلية: استخراج المستندات الشرطية مجانا بمناسبة عيد الشرطة

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الداخلية: استخراج المستندات الشرطية مجانا بمناسبة عيد الشرطة الداخلية: استخراج المستندات الشرطية مجانا بمناسبة عيد الشرطة

مصراوي Masrawy

11:17 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

استخرجت وزارة الداخلية، المستندات الشرطية بدون رسوم من إدارات المرور، إدارات قطاع الأحوال المدنية، أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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