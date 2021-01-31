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ضبط نحو 14 ألف شخص لم برتدوا الكمامات في 24 ساعة

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ضبط نحو 14 ألف شخص لم برتدوا الكمامات في 24 ساعة ضبط نحو 14 ألف شخص لم برتدوا الكمامات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 13969 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة إلى 13834 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 135 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت الداخلية، وفق بيان اليوم الأحد، 522 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 180 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1756 شيشة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء أيضا فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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