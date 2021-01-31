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الجيش الاسرائيلي يعلن قتل فلسطيني حاول تنفيذ هجوم بسكين بالضفة المحتلة

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الجيش الاسرائيلي يعلن قتل فلسطيني حاول تنفيذ هجوم بسكين بالضفة المحتلة الجيش الاسرائيلي يعلن قتل فلسطيني حاول تنفيذ هجوم بسكين بالضفة المحتلة

مصراوي Masrawy

10:46 ص الأحد 31 يناير 2021

غزة- (أ ف ب):

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيًا، الأحد، بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في منطقة غوش عتصيون الكتلة الاستيطانية التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن "هجوما بسكين وقع عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم وتم تحييد منفذ الهجوم".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إنه "مات".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. ويعيش حوالى 475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مستوطنات يعتبرها الجزء الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعية، إلى جانب حوالى 2,8 مليون فلسطيني.

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