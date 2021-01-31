أخبار عاجلة

"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين -
تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة -
الأمن العام: تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 54 قطعة سلاح ناري خلال يوم -
سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار -
السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم -
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد -
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن من إيران "مخيب للآمال"

Print
رئيس البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن من إيران "مخيب للآمال" رئيس البرلمان الإيراني: موقف إدارة بايدن من إيران "مخيب للآمال"

مصراوي Masrawy

10:40 ص الأحد 31 يناير 2021

طهران- (د ب أ):

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، الأحد، موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من إيران بأنه "مخيب للآمال".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية قوله إن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي بدلا من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها".

وأضاف: "إذا كانت أمريكا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عمليا بدلا من وضع الشروط".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية