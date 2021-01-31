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16 عيادة هنا محلها.. "الصحة" تكشف عدد مستفيدي "تطمن" بالشرقية

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16 عيادة هنا محلها.. "الصحة" تكشف عدد مستفيدي "تطمن" بالشرقية 16 عيادة هنا محلها.. "الصحة" تكشف عدد مستفيدي "تطمن" بالشرقية
لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا".. والحصاد منذ بدء العمل

16 عيادة هنا محلها..

قدّمت عيادات "تطمن" في المنطقة الشرقية، خدماتها لـ184513 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الشرقية"، أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد COVID-19، وتقدم خدماتها من خلال 16 عيادة موزعة في عدة مستشفيات ومراكز صحية.

وتقع العيادات بمستشفى "عنك" العام، ومستشفى رأس تنورة، ومستشفى صفوي العام، والخفجي العام، والنعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام، ومركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومركز صحي بقيق، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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