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اليوم.. انطلاق قافلة الأوقاف الدعوية إلى السودان لنشر الفكر الوسطى المستنير

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اليوم.. انطلاق قافلة الأوقاف الدعوية إلى السودان لنشر الفكر الوسطى المستنير اليوم.. انطلاق قافلة الأوقاف الدعوية إلى السودان لنشر الفكر الوسطى المستنير

مصراوي Masrawy

10:15 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق، اليوم، قافلة أئمة وواعظات الأوقاف، إلى السودان، ليجوبوا مع أئمة من الأقاليم السودانية يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون للناس مدى عظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية، وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وتستمر القافلة 12 يومًا، وتأتي في ظل العلاقات الأخوية بين جمهورية العربية ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية بدولة السودان الشقيقة، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف، وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة تضم نخبة من خيرة شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل 6 أئمة و5 واعظات .

وتضم القافلة كل من، "الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة ميرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

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