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بالأسلحة النارية.. ضبط 7 عمال في مشاجرة بسوهاج

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بالأسلحة النارية.. ضبط 7 عمال في مشاجرة بسوهاج بالأسلحة النارية.. ضبط 7 عمال في مشاجرة بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:39 ص الأحد 31 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الأحد، 7 عمال في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز العسيرات جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز.

تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "محمد.م" 22 عامًا عامل، "زيدان.م" 27 عامًا عامل، "نبيل.م" 46 عامًا عامل، وطرف ثان "مصطفى. ع" 28 عامًا عامل، "حسان. ح" 26 عامًا عامل، "السيد. ك" 32 عامًا عامل، "أحمد. ف" 37 عامًا عامل.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش عيار 12، وبحوزة الأول والرابع من الطرف الثاني عدد 2 فرد روسي محلي الصنع.

بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم في الهواء، بقصد التهديد، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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