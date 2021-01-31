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موسى فكي يبحث في القاهرة التطورات على الساحة الأفريقية

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موسى فكي يبحث في القاهرة التطورات على الساحة الأفريقية موسى فكي يبحث في القاهرة التطورات على الساحة الأفريقية

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأحد 31 يناير 2021

القاهرة- (د ب أ):

وصل رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى محمد موسى فكى إلى القاهرة، الأحد، على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الأفريقية قبل أيام من القمة الأفريقية في الشهر المقبل.

وترأس فكى الأربعاء الماضى، بمقر الإتحاد في أديس ابابا، أول أعمال القمة الأفريقية في نسختها الـ34، باجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة واجتماعات لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي.

وُتعقد القمة هذا العام في ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد"، كأهم قطاعات حيوية وأكثرها تأثرا بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بالعالم أجمع.

وأوصى فكي بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات بالحضور شخصيا للرؤساء في مقر الإتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير المقبل فيما يتم عقد الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يومي الثالث والرابع من نفس الشهر وذلك بسبب جائحة كورونا وتطور الموجة الثانية من الوباء.

وسيشهد الاتحاد الأفريقي فى القمة انتخابات مفوضية الاتحاد، والتي ستشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة، فيما لا يزال رئيس المفوضية الحالي التشادي موسى فكي المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

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مصراوي Masrawy

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