أخيراً.. "فريق الصحة العالمية" يدخل بؤرة "كورونا" الأولى بالصين

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في ثالث زيارة ميدانية تليها المعامل وأسواق ومستشفيات في "ووهان"

توجّه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إلى سوق ووهان؛ إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقاً لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية؛ للبحث في أصل فيروس كورونا.

وشُوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الصينيين.

ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضاً لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاق بها لمدة 76 يوماً بعد انتشار "كوفيد-19".

ويستعد الفريق لزيارة المعامل ومزيدٍ من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، للبحث في أصول كورونا.منظمة الصحة العالمية