حلم "أبل" يواجه مصاعب كبيرة بسبب شركة كورية جنوبية

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تبايُنٌ في التعليقات يُظهر اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر

كشفت تقارير صحفية عالمية أن حلم "أبل" بتصنيع أول سيارة خاصة بها مدعومة بتقنيات "قيادة ذاتية"، يواجه مصاعب كبيرة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن المديرين التنفيذيين لشركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، منقسمون بشأن الشراكة في تصنيع سيارة "أبل" المرتقبة.

وكانت "أبل" قد أعلنت في وقت سابق، أنها تنوي تصنيع سيارات كهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأصدرت في أعقابها شركة "هيوندي" بيانًا قالت فيه إنها تُجري محادثات مستمرة مع شركة "أبل" بشأن تلك المسألة.

لكن تباينت تعليقات المديرين التنفيذيين للشركة الكورية الجنوبية؛ مما يُظهر اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر.

وقالت المصادر إن محادثات الشراكة بين أبل وهيونداي بدأت في عام 2018، بمشروع أُطلق عليه "تيتان" برئاسة ألكسندر هيتزنغر، وهو الآن مسؤول تنفيذي في شركة فولكس فاغن.

ويقول مصدر آخر: إن المشكلة تكمن في أن "أبل" ترغب دومًا في شيء مثالي، وأن يكون تجميع السيارة في الولايات المتحدة؛ لذلك قد تتجه "أبل" في ذلك إلى الشراكة مع شركة "كيا" الكورية الجنوبية بدلًا من "هيونداي".

وتخشى "هيونداي" -بحسب المصادر- من أن نزعة "أبل" الاستقلالية قد تكون مجرد استغلال لعلامتها التجارية دون أن تحقق الأخيرة أي فائدة تذكر، بدلًا من أن يكون التصنيع من هيونداي والبرمجة من "أبل".

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" سيارتها المرتقبة بحلول عام 2024 المقبل.

أبل قيادة ذاتية