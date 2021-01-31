تحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامة واقية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الأحد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإزالة الاشغالات والتعديات ومراجعة رخص المحلات والاشتراطات البيئية بعدد من المقاهي العامة والكافيهات والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 غرامات بيئية لصالح صندوق النظافة، و16 محضر عدم ارتداء كمامة، فضلا عن مراجعة رخص المحلات التجارية بعدة مناطق.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على استمرار متابعه هذه الحملات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع الاشغالات من أمام المحال العامة، ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيقا للانضباط بمختلف مناطق وقطاعات الحي.