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بسبب كورونا.. فض عزاء وحفل زفاف في بورسعيد

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بسبب كورونا.. فض عزاء وحفل زفاف في بورسعيد بسبب كورونا.. فض عزاء وحفل زفاف في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأحد 31 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جرى تحرير غرامات فورية وغلق منشأت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ظل تداعيات انتشار ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار "عبد الفتاح"، خلال متابعته أحدى الحملات، إلى أن الحملة أسفرت عن فض سرادق حفل زفاف وآخر للعزاء، وغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية، وتحرير محاضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك إغلاق منشأة مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وغلق محل تجاري وتغريم كافيه ومطعم.

وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة.

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