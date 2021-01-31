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إصابة طالب بطلق ناري في العين بسوهاج

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إصابة طالب بطلق ناري في العين بسوهاج إصابة طالب بطلق ناري في العين بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:10 ص الأحد 31 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب طالب، اليوم الأحد، بطلق ناري في العين عن طريق الخطأ بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من مستشفى المنشاة المركزي بوصول "كامل. م" 13 عامًا طالب ويقيم دائرة مركز المنشاة مصابًا بطلق ناري بالعين اليسرى فتحة دخول، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد خاله "أحمد. ح" 35 عامًا صاحب محل حلاقة ويقيم دائرة المركز أنه حال تواجد نجل شقيقته المذكور والمدعو "محسن. م" 22 عامًا طالب ويقيم بذات الناحية بمحل الحلاقة الخاص به وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابة المذكور، ونفى الشبهة الجنائية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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