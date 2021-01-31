أخبار عاجلة

"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
"شافني في وضع مخل".. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين -
تهريب مخدرات وهجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة -
الأمن العام: تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 54 قطعة سلاح ناري خلال يوم -
سيولة مرورية في العاصمة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار -
السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم -
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد -
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من كورونا

Print
فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من كورونا فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من كورونا

مصراوي Masrawy

10:05 ص الأحد 31 يناير 2021

هانوي- (د ب ا):

أعلنت فيتنام، الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي (25 عاما) وصل مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أربعة أيام أثناء تواجده في الحجر الصحي.

ويتلقى المريض العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستاوائية في هانوي.

ويأتي اكتشاف الاصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه فيتنام تفشيا للإصابات بالسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، حيث تم تسجيل 221 حالة إصابة منذ ظهور بؤرتين في شمال فيتنام الخميس الماضي.

وامتد التفشي لثمانية أقاليم ومدن رئيسية تشمل هانوي وهو شي مينه. وقد طالبت السلطات في هانوي جميع المدارس بإلإغلاق ابتداء من غد الاثنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية صباح اليوم تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 1781 . ويبلغ عدد المتعافين 1456 وعدد الوفيات 35 حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية