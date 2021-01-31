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"تعليم الرياض" يدعو للمشاركة في جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الـ22

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"تعليم الرياض" يدعو للمشاركة في جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الـ22 "تعليم الرياض" يدعو للمشاركة في جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الـ22
تنظمها "الشؤون الإسلامية" رمضان المقبل بمجموع جوائز أكثر من 3 ملايين ريال

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارس بمختلف المراحل التعليمية، إلى المشاركة في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الــ22، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1442هـ، وتبلغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي المكانة الكبيرة للجائزة التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة القرآن الكريم وعلومه وتحفيز الناشئة على المنافسة في حفظه وتلاوته وتدبره.

ودعا "الوهيبي" المدارس إلى حث الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، إلى المشاركة في الجائزة بمختلف فروعها؛ من خلال تعبئة استمارة المشاركة على الرابط https://cutt.us/rZOgTghtjWh؛ لافتًا إلى أن يوم الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة 1442هـ، هو آخر موعد لرفع الطلبات.الإدارة العامة للتعليم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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