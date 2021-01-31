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السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد
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الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط
-
الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
حاصروه 4 ساعات.. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط
-
الخميس 04 فبراير 2021 12:24 مساءً
هاااام ... الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة
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الخميس 04 فبراير 2021 12:22 مساءً
أنقرة وواشنطن.. إدارة الخلافات
-
الخميس 04 فبراير 2021 12:19 مساءً
انتبه.. السكتة الدماغية تهدد حياتك !
-
الخميس 04 فبراير 2021 12:19 مساءً
مطبخ هالة | طريقة كوكيز حبات القهوة .. لاصحاب المزاج العالي
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الخميس 04 فبراير 2021 12:13 مساءً
صندوق النقد: السعودية تشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021
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الخميس 04 فبراير 2021 12:09 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تدشين سفينة "غرايفورون" الحاملة لصواريخ كاليبر مع دخولها الخدمة في أسطول البحر الأسود الروسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 31 يناير 2021 10:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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