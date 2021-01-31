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النيابة تحقق في اختطاف موظف بعد سهرة مع فتاة بالطالبية

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النيابة تحقق في اختطاف موظف بعد سهرة مع فتاة بالطالبية النيابة تحقق في اختطاف موظف بعد سهرة مع فتاة بالطالبية

مصراوي Masrawy

09:53 ص الأحد 31 يناير 2021

كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اختطاف موظف على يد 7 أشخاص بالجيزة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يقيم بمحافظة المنيا وحضر إلى مدينة الطالبية لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات التي اتصلت به وطلبت لقائه.

وأوضحت التحقيقات أن الضحية بمجرد وصوله إلى الفتاة التي يتواصل معها عبر الهاتف كان في انتظاره 7 أشخاص آخرين منهم اثنين من محافظته، وقاموا باختطافه والتوجه به إلى مخزن في منطقة بولاق الدكرور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من منطقة الضحية وهما العقل المدبر للواقعة، وأنهما اتفقا مع باقي المتهمين والفتاة على استدراجه لمساومة أسرته على دفع فدية مقابل إعادته مرة أخرى.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الطالبية من أحد الأشخاص بمحافظة المنيا بتعرض شقيقه الموظف للاختطاف على يد مجهولين وطلب فدية مقابل إعادته، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن الضحية المختطف هارب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية إحراق منشأة حكومية.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الرئيسيين، وبعد تضييق الخناق على باقي المتهمين تم إطلاق سراح الضحية، وضبط الخمسة الأخرين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وإحالة الموظف إلى النيابة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

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