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أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

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أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة
ويتضمن مكافأتين: واحدة فقط لقبول التجديد والأخرى لولائه للفريق

أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

كشفت صحيفة "El Mundo del Siglo XXI" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حصل على حوالى 138 مليون يورو في الموسم الواحد منذ عام 2017، وإضافات أخرى.

وسرّبت الصحيفة تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافُها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"؛ مرفقًا بالرقم 555.237.619 يورو.

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني وقّع عقدًا يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.

ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة فقط لقبول التجديد (115.225 مليون يورو)، والأخرى لولائه للفريق (77.929 مليون يورو).

وحصل قائد برشلونة بالفعل على 92٪ من قيمة العقد؛ على الرغم من حقيقة أن برشلونة لم يقدم أداء جيدًا في السنوات الأخيرة؛ خاصة في دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي حصل فيها على أعلى المكافآت وفق " اليوم".

وأضافت الصحيفة أن ميسي يحصل منذ بداية توقيع عقده في موسم 2017- 2018 حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، على ما يزيد على نصف مليار يورو؛ تحديدًا 555.237.619 مليون يورو، تتضمن الراتب الثابت الخاص بالنجم البالغ 33 عامًا وحقوق الصورة، بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين، والبدلات، وسلسلة أخرى من المتغيرات بحسب أهداف مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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