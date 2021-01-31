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كن واعيًا.. "السوق المالية" تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

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طالبت مجددًا بالإبلاغ والوعي بالأساليب المضللة والتواصل مع الجهات الرقابية

كن واعيًا..

مجددًا طالبت هيئة السوق المالية بالتواصل معها للإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي ودعوات الاستثمار المشبوهة من خلال قنوات التواصل الرسمية.

ونشرت الهيئة اليوم تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر تقول: "كن واعيًا.. حتى لا تكون ضحية للأساليب المضللة التي تلجأ إليها بعض الجهات المروجة لأي استثمار عبر استخدامها المخالف للشعار الرسمي للهيئة أو الجهة الرقابية أو اسمها أو أية وسيلة أخرى للإيحاء بدور رقابي للهيئة على نشاطها، مع ضرورة الحرص على حصول هذه الجهات على الترخيص المطلوب".

وطالبت السوق المالية بعدم التردد في الإبلاغ والتواصل مع الجهات الرقابية عن حالات الاحتيال المالي ودعوات الاستثمار المشبوهة من خلال القنوات الرسمية للتواصل أو الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الجهة الرقابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية