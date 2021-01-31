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الرئاسة التركية: نأمل في طي حقبة الصراع بليبيا سريعا

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الرئاسة التركية: نأمل في طي حقبة الصراع بليبيا سريعا الرئاسة التركية: نأمل في طي حقبة الصراع بليبيا سريعا

مصراوي Masrawy

08:42 ص الأحد 31 يناير 2021

أنقرة - (د ب أ):
أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أمله في طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول في فعالية محلية إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية، مضيفا: "سنواصل تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون".

وأردف: "نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل".

واستطرد: "ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا".

وفيما يتعلق بالمصالحة الخليجية، قال : "نرحب بذلك، ونعتبر أن المصالحة فرصة مهمة لدول الخليج لمعالجة المشاكل الإقليمية عبر دعم بعضها البعض بالتشاور والتنسيق فيما بينها".

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