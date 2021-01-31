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مستشار الرئيس الأفغاني: يجب أن تفي طالبان بالتزاماتها السابقة قبل وضع شروط جديدة

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مستشار الرئيس الأفغاني: يجب أن تفي طالبان بالتزاماتها السابقة قبل وضع شروط جديدة مستشار الرئيس الأفغاني: يجب أن تفي طالبان بالتزاماتها السابقة قبل وضع شروط جديدة

مصراوي Masrawy

08:41 ص الأحد 31 يناير 2021

كابول - (د ب أ):
ذكر وحيد عمر، مستشار الرئيس الأفغاني، أشرف غني والمدير العام لمكتب الشؤون العامة والاستراتيجية في البلاد أن حركة طالبان يتعين أن تفي بالتزاماتها السابقة قبل أن تطرح مطالب جديدة، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد

وأضاف عمر أن حركة طالبان لم تتخذ حتى الآن حتى ولو خطوة صغيرة تجاه السلام، مشيرا إلى أن الأفغانية اتخذت ست خطوات رئيسية، في مسعى لتحقيق السلام.

ودعا طالبان إلى تنفيذ التزاماتها السابقة، بدلا من فرض شروط جديدة.

وتابع أن اتفاق السلام بين العديد من الشخصيات السياسية أو "سلام النخبة" لن يكون مستداما أبدا.

وكانت طالبان قد زعمت في وقت سابق أن العقبة الرئيسية في عملية السلام هي حكومة أشرف غني وطالبت باستقالتها.

يذكر أن طالبان كانت قد طالبت بتشكيل حكومة مؤقتة.

وشدد غني على أن تشكيل حكومة مؤقتة يعني "إراقة الدماء" ووصف نفسه بأنه بطل للسلام في أفغانستان.

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مصراوي Masrawy

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