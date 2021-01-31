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"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشرت قضايا أساءت للأسرة والمجتمع

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"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشرت قضايا أساءت للأسرة والمجتمع "الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشرت قضايا أساءت للأسرة والمجتمع

مصراوي Masrawy

11:57 م السبت 30 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة؛ بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة وتناولها بغير سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس في بيان عاجل له اليوم السبت، إنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

الجدير بالذكر أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، ومن شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.​

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