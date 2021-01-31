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الصين: تسجيل 92 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

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الصين: تسجيل 92 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية الصين: تسجيل 92 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

مصراوي Masrawy

08:13 ص الأحد 31 يناير 2021

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت أنها تلقت تقارير عن 92 إصابة جديدة بينها 73 حالة بعدوى محلية، تم تسجيلها بواقع 63 حالة في مقاطعة جيلين، وتسع حالات في هيلونغجيانغ وحالة واحدة في خبي؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 89522 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 19 تم تسجيلها بواقع سبع حالات في شنجهاي، وثلاث في كل من لياونينغ وقوانغدونغ، واثنتين في كل من فوجيان وشنشي، وحالة واحدة في كل من جيانغسو وسيتشوان؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4708 حالات، غادر منها 4399 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 135 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت ؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 83218 شخصا، وأن 38895 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض بينها 14 حالة وافدة من الخارج، موضحة أن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 910 حالات منها 296 وافدة من الخارج.
وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة-وحتى نهاية يوم أمس- 10399 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 179 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 909 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 8 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9362 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 823 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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