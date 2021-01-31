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التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها

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التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها
تتوقع أن تجذب التأشيرة أكثر من 300 ألف فرد للبلاد

التزام أخلاقي.. بريطانيا تمنح سكان هونغ كونغ جنسيتها

تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونغ كونغ اعتبارًا من اليوم الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية؛ وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تُعد مركزًا ماليًّا آسيويًّا.

يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونغ كونغ أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي.إن.أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونغ كونغ؛ وفق "رويترز".

وتتوقع البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.

وسيسمح البرنامج، الذي كشف عنه النقاب أول مرة العام الماضي، بالإقامة والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة خمسة أعوام والتقدم للحصول على الجنسية في النهاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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